В США полицейским запретили лгать детям

В американском штате Иллинойс полицейским запретили лгать и искажать информацию в ходе допроса детей. Соответствующий закон подписал губернатор штата Джей Притцкер (J.B. Pritzker), передает The Washington Post.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Он запрещает сотрудникам правоохранительных органов, в частности, обещать ложное ослабление меры наказания после признания и заявлять о наличии улик против несовершеннолетнего подозреваемого в случае их фактического отсутствия.

Отмечается, что Иллинойс — первый штат США, в котором будет действовать такой запрет. Использование тактики обмана во время допросов обычно разрешено в стране и широко используется полицейскими. Однако, как отмечает издание, в применении к несовершеннолетним подобные методы часто приводят к ложным признаниям и судебным ошибкам.

По словам губернатора, закон обеспечит соблюдение прав наиболее уязвимых слоев общества. Прокурор штата Ким Фокс (Kim Foxx) поддержала законодательный запрет. «Мы продолжаем работать над исправлением ошибок прошлого», — заключила она.

В июне 2020-го американским полицейским запретили применять удушающие захваты, так как они представляют непосредственную опасность для задержанных. Кроме того, после инцидентов, связанных со смертью подозреваемого или грубым применением силы, департамент обязан придавать огласке имена вовлеченных офицеров и публиковать видеозаписи с их нательных камер.