Курящих россиян в грязной одежде не пустят в кинотеатры

Россиянам запретят приходить в кинотеатры в грязной одежде и с сигаретами

Россиянам запретят приходить в кинотеатры в грязной одежде, а также курить сигареты в зале, включая электронные. Проект соответствующего постановления уже рассмотрела специальная подкомиссия в правительстве России, сообщил «Российской газете» председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам Груздева, правительство задумало утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Если их утвердят, то кинотеатры не пустят на показы россиян в грязной одежде, которая может испачкать вещи других зрителей или кресла зала.

«Очевидно, что здесь речь идет о крайних случаях, когда человек по сути становится источником антисанитарии», — подчеркнул юрист.

Кроме того, в кинотеатрах могут запретить курить, в том числе, электронные сигареты. Также компании вправе ввести требование отказаться от внесения в кинозал лазерных указок.

Руководству кинотеатров также придется сообщать зрителям не только о длительности самого сеанса, но и о продолжительности рекламы перед ним. Эти данные должны быть размещены возле касс кинотеатра.

« Услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей. Даже если придет один человек, нельзя отменять показ», — заключил Груздев.