12-летний ребенок поймал на удочку акулу и попал на видео

Мальчик из американского города Норт-Вайлдвуд, штат Нью-джерси, поймал на удочку акулу. Об этом сообщает сайт телеканала CBS Philly.

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Женщина и ее дочь гуляли по пляжу и увидели толпу, которая собралась вокруг акулы. Они сняли происходящее на видео.

Оказалось, что хищную рыбу поймал на удочку 12-летний Коул Хэги (Cole Hagy).

«Я почувствовал натяжение лески и то, что добыча уходит на глубину. Я понял, что поймал что-то крупное. Сначала я думал, что это полосатый окунь, но затем осознал, что поймал акулу», — рассказал он.

Мальчик отпустил акулу обратно в океан и сразу после этого отправился заниматься серфингом. Он надеется поймать еще более крупную рыбу на следующей рыбалке.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Теперь у него появилась мечта побить рекорд штата и поймать самого большого сома.

