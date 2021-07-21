Крупнейшие пивовары мира сделали ставку на безалкогольные напитки

Крупнейшие в мире пивоваренные компании Anheuser-Busch InBev (производит Bud, Corona Extra, Hoegaarden, Leffe и другие) и Heineken сделали ставку на безалкогольные напитки для восстановления продаж после пандемии. Как пишет Reuters, производители планируют поддержать растущую тенденцию к здоровому образу жизни с помощью нового поколения «нулевого» пива.
По данным Euromonitor International, из-за локдауна мировые продажи безалкогольного пива в 2020 году упали на 4,6 процента (на 11,6 миллиарда долларов) после среднегодового роста на девять процентов с 2016 по 2019-й. Компании считают, что после снятия коронавирусных ограничений у них появилось больше возможностей заинтересовать любителей хмельного напитка безалкогольными версиями самых продаваемых брендов — это станет решающим фактором для увеличения продаж.
По словам вице-президента по маркетингу Heineken в США Борхи Мансо-Салинаса, покупать безалкогольное пиво потребителям мешает страх, что оно не такое вкусное, как обычное. Однако на дегустации, где предлагались алкогольная и безалкогольная версии Heineken, различий не заметили даже самые преданные фанаты напитка. Дело в том, что многие бренды изменили технологию приготовления. Раньше многие сорта «нулевого» пива создавались путем выпаривания спирта, а теперь пивовары используют вакуумные камеры для отделения спирта при более низких температурах без ущерба вкусовым качествам напитка.
По данным исследовательской компании InsightSLICE, на Европу приходится почти три четверти мирового потребления безалкогольного пива — в Испании, к примеру, оно составляет 13 процентов всех продаж пива. В США любителей напитка без содержания спирта гораздо меньше — его предпочтут классическому пиву лишь 0,5 процента покупателей.
Однако аналитики из IWSR предсказывают, что до 2025 года объемы потребления безалкогольной продукции в США вырастут в три раза и опередят глобальное потребление почти на 60 процентов. При этом продажи обычного пива в этот же период должны сократиться на 18 процентов.
Кроме того, «нулевое» пиво поможет производителям занять важное место в нише прохладительных напитков, которая раньше не была для них приоритетной. Здесь у безалкогольного пива есть ряд преимуществ — в отличие от соков и газировок оно состоит из натуральных ингредиентов и не содержит сахара.
Как считает аналитик по напиткам в Bernstein Autonomous Тревор Стирлинг, поднять продажи безалкогольного пива пивоваренные компании смогут, если будут преподносить его не как альтернативу обычному, а как «прохладительный напиток для взрослых» со вкусом пива.