Крупнейшие пивовары мира сделали ставку на безалкогольные напитки

Крупнейшие в мире пивоваренные компании Anheuser-Busch InBev (производит Bud, Corona Extra, Hoegaarden, Leffe и другие) и Heineken сделали ставку на безалкогольные напитки для восстановления продаж после пандемии. Как пишет Reuters, производители планируют поддержать растущую тенденцию к здоровому образу жизни с помощью нового поколения «нулевого» пива.

По данным Euromonitor International, из-за локдауна мировые продажи безалкогольного пива в 2020 году упали на 4,6 процента (на 11,6 миллиарда долларов) после среднегодового роста на девять процентов с 2016 по 2019-й. Компании считают, что после снятия коронавирусных ограничений у них появилось больше возможностей заинтересовать любителей хмельного напитка безалкогольными версиями самых продаваемых брендов — это станет решающим фактором для увеличения продаж.

По словам вице-президента по маркетингу Heineken в США Борхи Мансо-Салинаса, покупать безалкогольное пиво потребителям мешает страх, что оно не такое вкусное, как обычное. Однако на дегустации, где предлагались алкогольная и безалкогольная версии Heineken, различий не заметили даже самые преданные фанаты напитка. Дело в том, что многие бренды изменили технологию приготовления. Раньше многие сорта «нулевого» пива создавались путем выпаривания спирта, а теперь пивовары используют вакуумные камеры для отделения спирта при более низких температурах без ущерба вкусовым качествам напитка.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

По данным исследовательской компании InsightSLICE, на Европу приходится почти три четверти мирового потребления безалкогольного пива — в Испании, к примеру, оно составляет 13 процентов всех продаж пива. В США любителей напитка без содержания спирта гораздо меньше — его предпочтут классическому пиву лишь 0,5 процента покупателей.

Однако аналитики из IWSR предсказывают, что до 2025 года объемы потребления безалкогольной продукции в США вырастут в три раза и опередят глобальное потребление почти на 60 процентов. При этом продажи обычного пива в этот же период должны сократиться на 18 процентов.

Кроме того, «нулевое» пиво поможет производителям занять важное место в нише прохладительных напитков, которая раньше не была для них приоритетной. Здесь у безалкогольного пива есть ряд преимуществ — в отличие от соков и газировок оно состоит из натуральных ингредиентов и не содержит сахара.

Как считает аналитик по напиткам в Bernstein Autonomous Тревор Стирлинг, поднять продажи безалкогольного пива пивоваренные компании смогут, если будут преподносить его не как альтернативу обычному, а как «прохладительный напиток для взрослых» со вкусом пива.