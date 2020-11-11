Популярное безалкогольное пиво оказалось опасным

Ирландский производитель популярного пива Guinness, который в октябре начал выпускать безалкогольную версию напитка, отзывает ее с рынка, сообщается на сайте компании.

Оказалось, что компания отзывает Guinness 0.0 в Великобритании из-за микробиологического заражения, которое может сделать пиво небезопасным для потребления. Производитель призывает тех, кто ранее купил Guinness 0.0, не пить его. Необходимо вернуть продукт для получения полной компенсации, сказано на сайте. В то же время отмечается, что проблема не касается других брендов производителя.

При производстве Guinness 0.0 используются вода, ячмень, хмель и дрожжи. Спирт убирают при помощи холодной фильтрации, так что вкус и запах напитка остаются как у оригинального, заверяют в компании. Планировалось, что напиток будет продаваться в жестяных банках. В безалкогольном стауте будет всего 70 килокалорий, тогда как в обычном Guinness их вдвое больше.