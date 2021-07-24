Россияне раскрыли отношение к однополым бракам

Порядка 75 процентов россиян выступают против однополых браков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в на сайте организации. Опрос проводился 10 июля, в нем участвовали 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.

На вопрос, должны ли однополые пары иметь право вступать в брак друг с другом, 63 процента респондентов ответили, что совершенно не согласны с этим, еще 12 процентов заявили, что скорее не согласны.

Полностью поддержали право на официальную регистрацию однополых браков пять процентов опрошенных россиян.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной.