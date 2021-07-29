Далай-ламе предрекли переродиться в женщину в свободном мире

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо может переродиться «в свободном мире» и «в теле женщины». Об этом РИА Новости рассказал его почетный представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Он пояснил, что такое может произойти, если ситуация в Тибете останется без изменений и далай-лама уйдет из жизни в статусе беженца. «Вполне логично, что он переродится за пределами Тибета», — добавил он.

При этом Ринпоче напомнил, что 86-летний лидер буддистов говорил о намерении прожить до 113 лет.

Ранее Гьяцо рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет. Он добавил, что любой его преемник, которого выберут китайские власти, не будет заслуживать уважения.

В 2019 году далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что «реинкарнация живых будд, включая далай-ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы».

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился на Тибете в 1935 году. В 1937 году его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы, в 1940-ом он был возведен на престол. В 1989 году Далай-лама получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность.