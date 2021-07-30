Американского генерала призвали уволить после слов о Путине

Американский политический обозреватель Такер Карлсон призвал отправить в отставку генерал-майора Патрика Донахо после его слов о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль — Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина», — рассказал Карлсон, показав скриншот комментария генерала на его странице в Twitter.

Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал уволить. «Он позорит нас», — посетовал журналист. По словам обозревателя, генерал ищет «российский след» в критике в свой адрес.

Ранее американский генерал Джон Хайтен назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака. «Главная опасность для (...) нации в длительной перспективе — это Китай, в краткосрочной перспективе — Россия. Мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них», — сообщил военный в ответ на просьбу журналистов подтвердить окончание американской миссии в Ираке.