Принц Гарри опроверг слухи о тайных мемуарах для издания после смерти королевы

Принц Гарри опроверг слухи о том, что одна из его книг будет издана лишь после смерти королевы. Об этом сообщает Us Weekly.

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По словам представителя принца, смерть королевы не является условием публикации мемуаров. Другие утверждения о договоре Гарри с издательством, которые цитировались в Daily Mail, также не соответствуют действительности.

Источником слухов о тайных мемуарах Гарри, якобы рассказывающих о королеве Елизавете II, была газета Daily Mail. По ее сведениям, договор принца с издательством Penguin Random House предусматривал публикацию не одной, а четырех книг. О первой уже объявлено официально, вторая увидит свет лишь после смерти королевы, третья будет посвящена здоровому образу жизни, а ее автором станет жена Гарри Меган Маркл. Тема четвертой книги осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что Гарри якобы договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и уже получил аванс, составляющий не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.