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Популярная модель раскрыла секреты своей красоты

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Фото: @chloesaxon

Британская модель бренда Fashion Nova Хлоя Саксон (Chloe Saxon) раскрыла секреты привлекательной внешности. На соответствующую информацию в ее Instagram-сторис обратили внимание журналисты Daily Star.

Манекенщица ответила на самые популярные вопросы поклонников на тему красоты. Так, по словам героини материала, ее главными секретами являются правильное питание и регулярное посещение специалиста в области эстетической медицины.

Выяснилось, что для улучшения фигуры Саксон сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Помимо этого, модель поставила себе виниры и отметила, что это была сама болезненная процедура из всех, что она переносила.

Девушка также высказалась на тему цвета волос. «Я на самом деле крашу их в сине-черный цвет, чтобы сделать оттенок еще более темным», — поделилась Саксон.

Говоря о своем рационе, Саксон призналась, что «очень строга» по отношению к еде. «Я всегда была помешана на здоровье, это началось с юного возраста. Каждый день я пью свежевыжатый овощной или фруктовый сок. Употребляю много белка, практически исключив тяжелые углеводы», — пояснила она.

В мае 2020 года российская супермодель Ирина Шейк поделилась в интервью секретами поддержания молодости и красоты. Женщина рассказала, что во время изоляции у нее не было желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме, она старалась правильно питаться. Модель также упомянула о желании отправиться в русскую баню.

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