Эксперт раскрыла секрет привлекательной внешности в жару

Британский эксперт моды Сиобхан О'Коннор (Siobhan O'Connor) раскрыла секрет привлекательной внешности в жаркую погоду. Ее лайфхаки были опубликованы на сайте The Sun.

В первую очередь О'Коннор предостерегла от использования утюжков и фена для вытягивания волос, так как они травмируют их структуру. Вместо этого эксперт посоветовала проводить по локонам бумажными салфетками. По ее словам, такой способ помогает бережно их подсушивать и выпрямлять при высокой температуре воздуха.

Помимо этого, журналистка посоветовала девушкам со светлыми волосами ополаскивать локоны томатным соком. О'Коннор объяснила, что это предотвратит выцветание прядей на солнце.

Эксперт заверила, что ломтики помидора также помогают избавиться от ожогов. Антиоксидант ликопин, содержащийся в овоще, облегчает покраснения и защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Чтобы скрыть уже имеющиеся ожоги, О'Коннор порекомендовала наносить на них консилер зеленого цвета. Он сможет нейтрализовать покраснение, и кожа приобретет естественный тон.

Кроме того, женщина призвала наносить на лицо минеральную пудру: таким образом макияж будет держаться гораздо дольше и не будет скатываться из-за излишков пота.

Ранее в июле эксперты раскрыли способы сохранить макияж в жару. По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт порекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике дольше сохраниться и лучше выглядеть на коже.