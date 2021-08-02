Видеосервис «Кинопоиск» наградит создателей популярного контента особым статусом «Плюс Миллион». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Платформа отметила фильмы и сериалы, которые посмотрело больше миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Речь идет о таких проектах, как «Лига справедливости», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Гнев человеческий», «Джентльмены», «Рик и Морти», «Мажор», «Конек-Горбунок», «Пищеблок» и «Топи».

«Статус "Плюс миллион" — это наш способ ещё раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлечённые зрители со своими вкусами и интересами. Мы спешим поделиться с создателями фильмов и сериалов знанием о том, что они делают по-настоящему востребованные у аудитории проекты», — заявила директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Для определения победителей учитывалась аудитория проектов за все время работы видеосервиса. Уточняется, что данный статус фиксирует не количество просмотров, а именно людей — смотрящих пользователей «Кинопоиск HD» по подписке «Плюс». Команды, которые работали над созданием и выпуском проектов-миллионников, будут награждены специальным знаком «Плюс миллион». При достижении отметки в пять миллионов смотрящих пользователей статус перейдет из «золотого» разряда в «платиновый».