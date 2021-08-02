Microsoft показала новый дизайн Paint

Microsoft случайно раскрыла новый дизайн Paint. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Обновленный дизайн фирменного графического редактора можно увидеть на опубликованных в сети изображениях. Судя по рендерам, Paint получил упрощенный интерфейс, похожий на оформление Windows 11, новые кнопки управления, закругленные селекторы цветов.

Журналисты отметили, что в актуальной бета-версии Windows 11 используется старое оформление графического редактора. В нем кнопки управления программой находятся максимально близко друг к другу, значки интерфейса имеют старый дизайн. Также актуальные селекторы цветов отличаются от показанных тем, что имеют квадратную форму.

Авторы полагают, что новая версия легендарной программы появится в Windows 11, которую предложат пользователям до конца года. Судя по всему, в настоящий момент программисты и дизайнеры Microsoft заканчивают работу над финальной версией приложения.

Весной Microsoft окончательно убрала Paint из стандартных программ, доступных в Windows по умолчанию. В настоящий момент графический редактор можно установить из магазина Microsoft Store.

Paint — графический редактор, выпущенный Microsoft в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0x. Несмотря на упрощенный внешний вид и функционал, программа является культовой среди пользователей ПК.