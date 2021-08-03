Россиянам назвали оптимальную стоимость билетов в Турцию в августе

Оптимальная стоимость билетов в Турцию в начале августа с отправлением из Москвы начинается от 8,1 тысячи рублей. Специалисты портала TourDom.ru проанализировали предложения рынка и назвали самые выгодные из них.

Так, билет Москва — Анталья с вылетом в субботу, 7 августа, можно приобрести за 8,1 тысячи рублей (авиакомпания «Победа»), за тариф с багажом (до 10 килограммов) придется доплатить еще 2,5 тысячи рублей. Тем не менее, в среду, 11 августа, цена на перелет снижается до 5,9 тысячи рублей с человека.

Эксперты напомнили, что бронирование билетов в конце июня, когда возобновилось авиасообщение между Россией и Турцией, обходилось существенно дороже. Так, «Уральские авиалинии» предлагали перелет Москва — Анталья и обратно с 3 по 10 июля за 19 тысяч рублей, «Победа» — за 21,7 тысячи рублей. Сейчас же стоимость такого маршрута с 11 по 18 августа начинается от 12,2 тысячи рублей, доплата за багаж составляет 3,4 тысячи рублей.

Самый бюджетный перелет из Санкт-Петербурга в Анталью предлагает авиакомпания AZUR air — возвратный билет с 11 по 18 августа можно купить за 19,3 тысячи рублей, провоз багажа включен в стоимость. При этом в июле аналогичный перелет стоил на 10 тысяч дороже.

Специалисты объяснили снижение цен тем фактом, что в июне-июле большинство туристов поехало в Турцию по отмененным в 2020-2021 годах путевкам. Сейчас же доля таких путешественников снизилась и стоимость перелетов стабилизировалась.

Ранее в августе депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в поддерживающую Украину Турцию. Политик отметил, что, отдыхая в Турции, российские туристы «поднимают экономику этой страны» и вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс. Бывший глава Роспотребнадзора заявил, что республика продает оружие Украине, которая грозится расстреливать беспилотниками Донбасс.