Пугачевой припомнили распитие пива с Михалковым на сцене

В 2000-е певица Алла Пугачева, выступавшая на корпоративе в честь десятилетия одной из крупных пивоварен, распивала на сцене пиво с режиссером Никитой Михалковым. Концерт артистке припомнили в первой части спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х.

Отмечается, что Пугачева вызвала Михалкова из зрительского зала для исполнения своего хита «Мадам Брошкина». Поднявшийся на сцену режиссер выглядел недовольным и, предположительно, даже не ожидал, что станет участником рекламной интеграции от Примадонны.

Концерт Пугачевой в честь юбилея пивоварни состоялся в июне 2000 года в Санкт-Петербурге в концертном зале «Октябрьский». Песня «Мадам Брошкина» вошла в 15-й студийный альбом Примадонны «Речной трамвайчик».

Алла Пугачева — народная артистка СССР, в ее репертуаре более 500 песен на разных языках, в том числе на английском, французском, немецком и финском. В дискографии 72-летней исполнительницы свыше 20 сольных альбомов. Артистка имеет двух дочерей и сына.

В первой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2000 году, саундтреке к фильму «Брат-2», а также о самых громких хитах начала тысячелетия.

Вы переходите на спецпроект про Историю русской поп-музыки



