Состоялось закрытие четвертой смены «Территории смыслов»

Закрытие четвертой смены «Политика: новые вызовы» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоялось 3 августа в Солнечногорске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего в смене, которая проходит с 29 июля по 4 августа, участвовали 1 тысяча человек. 350 из них находились на площадке форума, еще 650 принимали участие онлайн через платформу «Россия — страна возможностей».

Как рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина, в ходе смены 9 участников успешно прошли отбор в Школу тренеров и модераторов и получили сертификаты для прохождения обучения.

Кроме того, для очных участников с 1 по 3 августа проходил Всероссийский конкурс молодежных проектов. Всего было представлено 59 проектов, из них 20 были рекомендованы к присуждению грантовых средств на общую сумму 8 978 000 рублей по итогам публичных защит.

Помимо этого, 35 команд выстраивали программу развития, обучались созданию визуального контента, соответствующего персональному целеполаганию, а также формировали сценарии управления коммуникацией и отработки негатива. Для участников были организованы мастер-классы, лекции и общение с приглашенными спикерами. Также на смене обсуждалась политическая обстановка в России и мире, выстраивание межгосударственных отношений и перспективы молодежи в сфере политики, вопросы работы с современным информационным полем, использование данных социологических опросов и новых тенденций рынка труда.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. В этом году он принимает пять тематических смен. Спикерами выступают политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».