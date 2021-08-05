Россияне рассказали о тратах на домашних питомцев

Расходы россиян на домашних питомцев за последний пандемический год значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 71 процента опрошенных тратит на домашних животных до пяти тысяч рублей в месяц, еще 19 процентов — от пяти до десяти тысяч рублей.

Примерно пять процентов оценили свой месячный бюджет на питомцев в 10-20 тысяч рублей, а два процента — в 20-30 тысяч рублей. При этом лишь процент респондентов рассказали, что ежемесячно тратят на своих домашних животных 30-50 тысяч рублей, еще два процента — свыше 50 тысяч рублей.

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа 2021 года среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране.

Ранее россияне подсчитали свои траты на продукты в месяц. В итоге оказалось, что большинство российских семей — почти 43 процента — тратят на них и другие обязательные платежи 15-30 тысяч рублей в месяц.