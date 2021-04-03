Россияне рассказали о расходах на продукты за месяц

Большинство российских семей (почти 43 процента) тратят на продукты питания и другие обязательные платежи 15-30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, на которое ссылается РИА Новости.

Около 13 процентов респондентов рассказали, что еда, коммунальные платежи и транспорт отнимают у них в месяц до 15 тысяч рублей. У 30 процентов такие расходы составляют 30-50 тысяч рублей. Каждая десятая семья расходует 50-70 тысяч рублей, 2,8 процента опрошенных — 70-100 тысяч, а 1,8 процента — более 100 тысяч рублей.

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У 31 процента опрошенных расходы на питание отнимают 25-50 процентов бюджета, для каждой пятой семьи эта доля достигает 50-75 процентов. Еще 12 процентов домохозяйств вынуждены отдавать более 75 процентов доходов. Между тем 17,4 процента утверждают, что им вообще не хватает дохода на обеспечение базовых потребностей, а около 18 процентов тратят на самые необходимые товары и услуги менее четверти своего дохода.

О росте цен с начала года на самые необходимые товары и услуги сообщает половина опрошенных. При этом 16 процентов, напротив, уверены, что те даже подешевели.

Ранее заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда в своем исследовании рассказала, что около 20 процентов жителей России систематически недоедают, значительная часть из них — дети. По ее мнению, решить проблему можно только с помощью продовольственной помощи, которая обойдется стране в 400 миллиардов рублей в год.