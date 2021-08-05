Украинский политик пришел на допрос в костюме Бэтмена

Лидер украинской либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов пришел на допрос в полицию в костюме Бэтмена. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Балашов заявил, что в таком наряде он решил понаблюдать «за коррупционными действиями» следователя, и призвал полицию провести «чистку от фальсификаторов».

«Нам угрожают червяки из девяностых и полицейская мафия. Двигаем либертарианство и перестаём их бояться. Бэтмен с нами», — заключил политик.

Ранее стало известно, что украинская полиция активизировала расследование против Геннадия Балашова по делу о незаконной застройке исторического центра Киева. В частности, его обвиняют в возведении шестиэтажного здания в буферной зоне собора Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, являющихся объектами культурного наследия ЮНЕСКО.

В январе Балашов в эфире украинского телеканала высказался в защиту русского языка и раскритиковал языковую политику властей Украины, ограничивающую его использование. Он также выразил мнение, что культура на украинском языке развиваться не будет, поскольку ее «некуда продавать».