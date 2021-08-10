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В России появится стандарт для работы волонтеров в районе ЧС

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России впервые появится национальный стандарт для волонтеров, которые работают во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В ведомстве заявили, что первая редакция проекта по участию добровольцев в ликвидации последствий ЧС сейчас обсуждается. В научно-исследовательском институте подчеркнули, что этот новый ГОСТ необходим из-за того, что в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации помощь пострадавшим оказывают добровольцы из числа местных жителей.

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По мнению разработчиков стандарта, проект поможет организовать безопасную работу волонтеров, а также эффективно использовать их труд.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал активное участие волонтеров в политике. Он отметил, что из-за принадлежности добровольцев к разным взглядам и убеждениям они, попадая в политические структуры, будут по-разному подходить к решению определенных проблем.

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