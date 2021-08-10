Назван кандидат в депутаты Госдумы с самым большим доходом: доход лидера партии «Новые люди» и основателя компании Faberlic Алексея Нечаева за год составил 4,4 миллиарда рублей. Это следует из отчета о доходах кандидатов, опубликованных на сайте Центризбиркома.

Нечаев стал самым богатым кандидатом в Госдуму среди тех, кто идет на выборы от партий и чьи доходы уже были обнародованы.

Кроме него данные о своем заработке и имуществе раскрыли кандидаты от 13 партий. На банковских счетах лидера партии более одного миллиарда рублей, однако в декларации не указано никакого имущества.

Ранее 10 августа стало известно, что предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина отказался участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Сам Роман Путин пояснил, что сняться с выборов он решил после встречи в Москве с «самым уважаемым человеком». Кем именно является упомянутый им «уважаемый человек», бывший кандидат не уточнил.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры.