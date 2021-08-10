Племянник Путина снялся с выборов в Госдуму

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина отказался участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Соответствующее заявление он направил в территориальную избирательную комиссию (ТИК) №4 Санкт-Петербурга, сообщает «Закс.ру».

Как отметил председатель ТИК Ильдар Зарипов, заявление родственника главы государства уже принято к сведению, и он лишен статуса кандидата в депутаты по 214-му одномандатному округу. Решение были принято членами территориального избиркома единогласно.

Сам Роман Путин в сторис в своем Instagram-аккаунте пояснил, что сняться с выборов он решил после поездки в Москву. «Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу», — рассказал он. Кем именно является упомянутый им «уважаемый человек», бывший кандидат не уточнил.

В то же время Роман Путин подчеркнул, что планирует продолжить карьеру в общественно-политической сфере.

О желании родственника президента баллотироваться в Госдуму стало известно в середине июля. Он планировал побороться за должность депутата в качестве самовыдвиженца. При этом в конце декабря 2020-го Роман Путин создал новую политическую партию — «Россия без коррупции».