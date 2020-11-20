Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции

Бизнесмен Роман Путин, двоюродный племянник президента России, решил создать новую партию под названием «Россия без коррупции». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Первый съезд партии планируется 15 декабря. «Если не будет ухудшений, а будут улучшения по коронавирусу, то будет объявлено место съезда. И мы соберемся, будем выбирать председателя и всех остальных. Кандидатура есть», — сказал собеседник агентства.

По его словам, кандидатом на пост главы партии претендует Роман Путин. «Мы планируем пойти на выборы в Госдуму и на все выборы или довыборы, которые будут в следующем году», — добавил источник.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд России ликвидировал другую партию Романа Путина — «Народ против коррупции». С иском о ликвидации в суд обратилось Министерство юстиции. В партии посчитали, что претензии ведомства могли быть связаны с проблемами с отчетностью.