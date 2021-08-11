100-летняя долгожительница рассказала о своих отношениях с богом

Жительница Ямайки, которой исполнилось 100 лет, рассказала о своих отношениях с богом. Об этом сообщает Jamaica Star.

Элин Блейк (Ethlin Blake) отметила юбилей, на который собрались ее многочисленные родственники и друзья, в отеле в центре города Кингстон. Долгожительница была одета в праздничное голубое платье и шляпу. Главным угощением торжества стал большой торт со свечами. «Я отлично себя чувствую и благодарю Бога за то, что он позволил мне дожить до такой даты. Не каждому дается дожить до 100 лет!» — похвасталась Блейк.

Она рассказала, что всю жизнь была прихожанкой церкви и перестала посещать службы только с началом пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Пенсионерка с 1950-х годов работала Министерстве здравоохранения Ямайки. Позже она занималась программой обеспечения населения детским питанием, а последним местом ее работы стала компания Nutrition Package.

Несмотря на солидный возраст, Блейк сама ухаживает за собой и готовит еду. Она всегда находит себе занятия и считает, что бог дал ей дожить до 100 лет не для того, чтобы она бездельничала. «Родные не любят, когда я что-то делаю сама! Они считают, что я уже старая! Но Бог дает мне здоровье и силы — глупо этим не пользоваться!» — заявила долгожительница.

Ранее женщина из США отметила 112-й день рождения на параде автомобилей и также раскрыла секрет долголетия. Когда ее спросили, что она ест для поддержания здоровья, та сказала: «Все! Я не придерживаюсь диет и ем все, что захочу».