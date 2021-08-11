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В Совете Федерации оценили «языковые патрули» националистов в Казахстане

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Совет Федерации / Flickr.com
Вице-спикер Совфеда Косачев призвал власти Казахстана оценить акции против русских

От руководства Казахстана следует потребовать дать оценку акциям националистов, которые устраивают «языковые патрули» против русскоязычных граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости в среду, 11 августа.

По его словам, «наша официальная реакция должна определяться с учетом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия».

Ранее сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube.

Во время своих акций они в хамской и безграмотной манере называют русскоговорящих казахстанцев гастарбайтерами и обвиняют их в фашизме. Кроме того, в одном из своих роликов активисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее слова о том, что в советский период этот город был построен русскими (город на самом деле основан в советский период, в 1961 году).

Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Конституция республики допускает его употребление в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком.

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