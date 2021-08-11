В Совете Федерации оценили «языковые патрули» националистов в Казахстане

От руководства Казахстана следует потребовать дать оценку акциям националистов, которые устраивают «языковые патрули» против русскоязычных граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости в среду, 11 августа.

По его словам, «наша официальная реакция должна определяться с учетом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, ее отсутствия».

Ранее сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube.

Во время своих акций они в хамской и безграмотной манере называют русскоговорящих казахстанцев гастарбайтерами и обвиняют их в фашизме. Кроме того, в одном из своих роликов активисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее слова о том, что в советский период этот город был построен русскими (город на самом деле основан в советский период, в 1961 году).

Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Конституция республики допускает его употребление в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком.