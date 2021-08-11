Умерла единственная дочь Хичкока

Умерла англо-американская актриса Патриция Хичкок О’Коннелл. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль скончалась в возрасте 93 лет. Она ушла из жизни 9 августа в своем доме в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. Причина смерти не уточняется.

Патриция Хичкок родилась в Лондоне в июле 1928 года. В 1942 году состоялся ее дебют на Бродвее. Первыми работами актрисы были постановки «Одинокий» и «Виолет». Впервые она снялась в кино в 1950 году в фильме отца «Страх сцены». Позднее Патриция Хичкок также появлялась в других картинах культового кинематографиста — «Незнакомцы в поезде» и «Психо».

Среди других фильмов и сериалов с ее участием — «Альфред Хичкок представляет», «Театр 90», «Шесть персонажей в поисках автора», «Дневной спектакль» и «Саспенс». В конце 1970-х актриса перестала появляться на экранах.

9 августа стало известно, что американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни. После смерти двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020 году Уизерс считали последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов.