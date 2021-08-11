Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его

В индийском городе Газиабад, штат Утар-Прадеш, врачи извлекли шестиметровый железный прут, насквозь пронзивший череп 24-летнего рабочего стройки, и спасли его. Об этом сообщает The Times of India.

В конце июля индиец, чье имя не называется, шел по стройке и внезапно услышал крики коллег о том, что сверху что-то летит. Он поднял голову, и в этот момент прут вонзился в его череп. По словам рабочих, длина арматуры составляла шесть метров.

Строители вызвали скорую помощь и обрезали длинный прут, находившийся в голове индийца, чтобы пациента было удобно транспортировать в больницу.

Старший нейрохирург Абхинав Гупта (Abhinav Gupta) провел экстренную операцию, в ходе которой выяснилось, что пострадало правое полушарие головного мозга. Врачу пришлось удалить некоторые части черепа, чтобы предотвратить еще большее повреждение мозга. Вырезанные фрагменты поместили в живот индийца, чтобы сохранить их жизнеспособность и впоследствии пришить обратно. Медик оценил шанс пациента на выживание в 90 процентов.

После операции мужчина дышит без посторонней помощи и может открывать глаза, однако врачи пока не могут точно сказать, понимает ли он, что с ним происходит. «Ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он полностью восстановится после травмы. Пациенту потребуется физиотерапия и реабилитация», — сказал Гупта. По словам нейрохирурга, он впервые за 20 лет врачебной практики столкнулся с подобным случаем.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сяньнин, провинция Хубэй, в больницу пришел мужчина, в голове которого застрял огромный нож мясника. Пострадавший утверждал, что получил травму во время драки.