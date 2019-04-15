Строитель упал головой на железный штырь и выжил

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, строитель выжил после того, как его голову пронзил металлический прут. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Санджай Бахе (Sanjay Bahe) не удержался на строительных лесах и упал в колодец. Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.

Его давление снизилось до критических значений, операцию в течение полутора часов проводили несколько нейрохирургов, в результате удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

Доктор Прамод Гири (Pramod Giri) объяснил, что главной задачей врачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение.

По словам Гири, единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента, — посттравматический менингит. Однако врачи сделают все, чтобы предотвратить это.

В августе сообщалось о похожем случае в Китае. В голову 56-летнего мужчины вонзился трехметровый железный штырь, упавший на него сверху. Врачам также удалось спасти пострадавшего.

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