Из жизни
 
Последние новости
Telegram пообещал ответить Роскомнадзору
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
У Минобороны украли миллионы для развития ГЛОНАСС
Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Волосы Трампа вновь попытались сбежать
Трамп выкинул речь о налогах и поведал о мексиканцах-насильниках
В Москве нашли способ сэкономить 27 миллиардов  
Поспоривших об этике депутатов посадили рядом
Бывший инкассатор пожил как миллионер и попался

Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Китая с ножницами в голове сумела самостоятельно добраться до больницы и успешно перенесла операцию. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время того, как Шэнь Сяоин (Shen Xiaoying) собирала листья цедрелы китайской в саду своего дома в городе Сянъян, провинция Хубэй. 57-летняя женщина решила срезать съедобные листья с верхушки растения, и чтобы достать до нее, прикрепила к садовым ножницам бамбуковую палку. Но она сломалась, и ножницы упали и вонзились Сяоин лезвием в голову.

Китаянка сумела сохранить самообладание и отправилась на автобусе в больницу вместе со своей семьей. Доктора отправили ее на рентген, где обнаружили, что лезвие вонзилось ей в голову на четыре сантиметра и задело мозг.

Тем не менее, оно не причинило ей серьезного ущерба: женщина жаловалась лишь на частичную потерю чувствительности и сонливость. Чтобы полностью извлечь ножницы врачам потребовалось две операции.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese woman gets a pair of huge scissors embedded in her HEAD in bamboo harvesting accident and is saved after she took a bus to hospital with them stuck in her skull
Китаец лез через забор, сел на штырь и застрял
Мальчик из Бразилии случайно пронзил себе сердце и выжил
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0029 марта

«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
16:56 5 апреля

Два выпивохи в лондонском метро чудом избежали столкновения с поездом

04:47Сегодня

Грузовик на полном ходу влетел в мост и устроил рапсовую бурю

01:34Сегодня

В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

Из жизни00:02 4 апреля

Нашли стрелочника

Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
14:48 5 апреля

Канадцы предложили мять яйца вместо спиннеров

21:01 5 апреля

Большая белая акула увязалась за лодкой с семейной парой

20:21 5 апреля

Японцам посоветовали принимать на работу несимпатичных людей

Из жизни00:03 2 апреля

«Бедным в США быть очень дорого»

История российского биофизика, переехавшего в Америку
10:39 5 апреля

Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку

11:46 5 апреля

Американцы сообщили о нашествии зомби-енотов

16:03 5 апреля

Летучая змея напугала австралийских школьников

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Поспоривших об этике депутатов посадили рядом
Бывший инкассатор пожил как миллионер и попался
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
Оправданный правозащитник Дмитриев раскрыл планы на будущее
Четверть молодых россиян проигнорирует третий по важности праздник в стране
Все материалы
Мир
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
Трамп выкинул речь о налогах и поведал о мексиканцах-насильниках
Любовь к гадалкам довела бывшего президента Южной Кореи до тюрьмы
Американский посол в России остался без переводчика
Повешенного ирландца помиловали спустя полтора века
Британская разведка снова вычислила лабораторию по производству «Новичка»
Мао, проснись
Миллионы китайцев готовы убивать ради вождя. Их боятся даже в Пекине
Все материалы
Бывший СССР
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
В украинском правительстве пасхальными матрешками измерили состояние общества
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда
СБУ обвинила сотрудника российского Генштаба в организации теракта в Киеве
Украина отказалась от ВДВ
Капитан захваченного на Украине российского судна попал из СБУ в больницу
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
В «Лаборатории Касперского» рассказали о защите от атакующего банки вируса
Суд запретил рассказывать о способах ухода о налогов
Китай собрался идти до конца в торговой войне с США
Великобритания ввела налог для тучных
Россия выгонит Белоруссию со своего рынка
Mitsubishi отзовет в России более 86 тысяч внедорожников Outlander
Все материалы
Силовые структуры
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Нашедшего тысячи жертв репрессий правозащитника Дмитриева оправдали
В России ввели новую меру пресечения
Завхоз ФСБ попался на откатах за унитазы
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Танк Т-34Машина смерти
Почему Т-34 сделал Советскую армию сильнейшей в мире
Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре
В Перу нашли новые загадочные узоры
У финансово успешных людей обнаружена физиологическая особенность
Доказано продление жизни с помощью голодания
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Два бойца UFC получили травмы после нападения Макгрегора на автобус
Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором после нападения
Полиция Нью-Йорка начала расследование нападения Макгрегора
Конор Макгрегор сдался полиции
Нурмагомедов оценил напавшего на автобус Макгрегора
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Определен лучший женский рэп всех времен
Фанат «Игры престолов» выдвинул неожиданную теорию о главном антагонисте
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Бойфренд посоветовал подруге избавиться от «пивного пуза» и пожалел
Девушка проучила прозвавшую ее «жирной сучкой» покупательницу в магазине
Facebook уличили в рекламе сигарет среди подростков
Юрий Дудь поведал о своих доходах
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Отмечающих Пасху обуют
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Pussy Riot запустили новую форму протеста
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Два выпивохи в лондонском метро чудом избежали столкновения с поездом
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Канадцы предложили мять яйца вместо спиннеров
Японцам посоветовали принимать на работу несимпатичных людей
Все материалы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
Катастрофический успех: удивительная история Subaru в США
Как марка Subaru превратила провал на американском рынке в победу
Что такое хорошо
Тест двух обновленных «Рейндж Роверов», меняющих местами добро и зло
В России отзовут 86 620 машин Mitsubishi из-за подушек безопасности
Porsche построил машину безопасности для марафонских гонок
Mercedes-Benz рассказал о лучших трюках со своими машинами
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы