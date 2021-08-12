Психолог рассказал о способе улучшения сна и борьбы с бессонницей

Британский психолог Гай Медоуз (Guy Meadows) рассказал о способе, который помогает бороться с бессонницей и лучше спать. Об этом пишет британский сайт журнала Vogue.

По словам эксперта, исследования показывают, что для сна полезнее всего аэробные и силовые упражнения. «Старайтесь, чтобы каждую неделю у вас было 2,5 часа аэробной активности (например, езды на велосипеде или быстрой ходьбы) или 75 минут интенсивной аэробной активности (такой как бег или танцы)», — пояснил он.

В то же время, по словам Медоуза, заниматься спортом лучше не позднее, чем за два часа до сна. После вечерних тренировок он советует принять теплый душ или ванну, чтобы расслабиться и понизить температуру тела.

Любая активность или тренировка лучше, чем никакая. Во время одного исследования, в котором участвовали люди, страдающие бессонницей, у физически активной группы улучшилось качество и продолжительность сна, они стали засыпать быстрее, выросла эффективность сна по сравнению с контрольной группой Гай Медоуз психолог

Ранее сообщалось, что британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. По его словам, за два часа до сна необходимо закончить работу и расслабиться, а за час — выключить компьютер, мобильный телефон и другую электронику.