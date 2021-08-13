Российские водители перечислили самые ненадежные авто

Российские водители перечислили самые ненадежные автомобили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Авито Авто».

На первом месте рейтинга самых часто ломающихся автомобилей оказались отечественные машины. Так, около 65 процентов опрошенных отметили частые поломки авто российского производства. На втором месте оказался китайский автопром, на него пожаловались 40 процентов респондентов.

На французские автомобили пришлось около десяти процентов отрицательных отзывов. Всего восемь процентов участников опроса оказались недовольны техникой из Южной Кореи.

Из результатов исследования также следует, что залогом надежности автомобиля, который не придется ремонтировать часто, является регулярное техническое обслуживание (ТО).

Ранее стало известно, что большинство россиян не верят, что отечественные автомобили когда-нибудь смогут выйти на уровень зарубежных по качеству. Такой ответ дали 52 процента из более чем 10 тысяч респондентов. Еще 31 процент верят, что если очень сильно постараться, то когда-нибудь российский автопром станет столь же качественным.