Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании

Следственный комитет России (СКР) допрашивает организатора экскурсии и сотрудников авиакомпании «Витязь-Аэро», которые помогали в навигации полета разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших, а также директора ООО «Турист», который организовал экскурсию.

Стало известно о проведении в тот же период еще одного полета другим вертолетом. Однако его пилоты не стали выполнять посадку и вернулись на место вылета. Устанавливаются все пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, которая поможет восстановить все обстоятельства произошедшего.

По факту крушения вертолета МИ-8 в Камчатском крае возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что внутри разбившегося вертолета Ми-8 обнаружено тело одной из погибших. Воздушное судно находится на дне озера Курильское.

