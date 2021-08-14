Раскрыт способ взлома процессоров AMD

Специалисты Корнелльского университета (США) рассказали о способе взлома компьютеров на базе процессоров AMD. Информация об исследовании опубликована на сайте организации.

По словам исследователя Роберта Бухрена (Robert Buhren), взлом происходит с помощью интегрированного в защитный блок AMD Secure Processor (AMD-SP) процессора AMD специального чипа. Сторонний компонент разворачивает особую прошивку SEV, которая способна расшифровать все данные, связанные с виртуальной машиной. Таким образом, скомпрометировать данные на ПК можно с помощью физического доступа к оборудованию.

Исследователи заметили, что сторонний чип способен раскрыть любую информацию, сохраненную в блоке AMD-SP. В лабораторных условиях способ взлома был успешно осуществлен на процессорах поколений Zen 1 — Zen 2. Авторы отмечают, что ранее AMD сообщала, что процессоры поколений Zen 2 — Zen 3 не были когда-либо использованы при взломе компьютеров.

Бухрен подчеркнул, что для осуществления проникновения в систему необходимо физическое присутствие хакера перед компьютером. Таким образом, подавляющее число домашних пользователей могут не опасаться за свою безопасность. Однако компании, которые используют облачные решения и размещающие свои данные на серверах сторонних фирм, должны более ответственно подходить к выбору провайдера.

В марте специалисты по безопасности обнаружили в процессорах Intel две критические уязвимости. Недокументированные возможности позволяют модифицировать микрокод и получить контроль над процессором и всей системой.