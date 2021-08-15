Россиянка отдала мошеннику миллион рублей за карьеру в порно

Жительница Ижевска отдала 1 миллион рублей мошеннику, который обещал на ней жениться и устроить ей карьеру в порно. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Кемеровской области.

По данным следствия, в мае 2019 года 33-летний мужчина опубликовал в соцсетях со своей фейковой страницы объявление, в котором предлагал девушкам помочь стать актрисами в фильмах для взрослых. С ним связалась 24-летняя россиянка, заинтересовавшая подобной работой.

Затем, в течение полугода мошенник под разными предлогами, в том числе обещая жениться на потерпевшей и устроить ее на работу с высокой зарплатой, выманивал у женщины деньги. Всего за это время россиянка 127 раз переводила деньги аферисту, передав ему таким образом 995 тысяч рублей. Чтобы собрать средства, ей пришлось взять кредиты в микрофинансовых организациях и одолжить некоторую сумму у своего знакомого — якобы на лечение матери.

В октябре 2019-го женщина решила обратиться в полицию. В итоге мошенника осудили и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей.

