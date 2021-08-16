«Лента.ру» выпустила третий эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила третий эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2002 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

В третьей части спецпроекта повествуется о главных событиях, трендах и героях российской эстрады 2002 года, включая запуск музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», прорыв к славе ивановских шоуменов из группы «Дискотека Авария» и постигшую их трагедию, а также апофеоз эпохи успешных продюсерских поп-проектов — и солидных в них вложений. Кроме того, зрители фильма узнают историю создания одной из самых скандальных и прилипчивых песен 2000-х годов — трека «Я беременна» группы Fantasy.

Помимо этого в выпуске — убийство самого популярного шансонье России Михаила Круга, музыкальная карьера будущей звезды YouTube Сергея Дружко, взлет популярности ростовской рэп-группы «Каста» и петербургских адептов брит-попа «Сегодня ночью», а также неожиданное преображение лидера «Танцев минус» в горбуна из Нотр-Дама.

Посмотреть первый и второй выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.