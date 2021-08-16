Объявлены главные музыкальные хиты 2002 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук собрала плейлист с главными музыкальными хитами 2002 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

Так в плейлисте оказались сразу три песни группы «Дискотека Авария», которая появилась в Иваново еще в 1990-х, но в 2002-м стала известна по всей России с такими композициями, как «На острие атаки», Disco Superstar и «Малинки». Именно в 2002-м коллектив пережил и главную трагедию в своей истории — смерть от рака шоумена Олега Жукова. Ему посвящена песня Disco Superstar.

Дважды присутствует в плейлисте певец Авраам Руссо, прославившийся после выхода песни «Просто любить тебя», записанной в дуэте с Кристиной Орбакайте, и вскоре закрепивший успех сольной композицией «Обручальная». Уроженец Сирии Руссо стал одним из первых, кому удалось удачно совместить русскоязычную поп-музыку с восточными музыкальными мотивами.

В плейлист попала группа «Краски» с песней «Старший брат», написанной продюсером Алексеем Вороновым. Коллектив завоевал любовь россиян «через отрицание» — главный герой в ней ненавидит «Краски», о чем в песне прямо сообщается.

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В третьей части спецпроекта рассказывается о состоянии российской эстрады в 2002 году, секретах «Фабрики звезд», группе «Эдипов комплекс» и Аврааме Руссо, а также о самых громких хитах начала тысячелетия.