Ценам на золото предсказали обвал

Цены на золото 16 августа снижались после роста в конце прошлой недели. На фоне укрепления доллара и восстановления экономики от последствий пандемии аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management призвали инвесторов пересмотреть вложения в драгметаллы, пишет Bloomberg.

В начале года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию. 16 августа стоимость составляла примерно 1770 долларов, а аналитики UBS предсказывают обвал до 1600 долларов. Также, по их оценкам, серебро с уровня примерно в 24 доллара упадет до 22 долларов, а самым выгодным для вложений металлом станет платина — она шире используется в производстве.

Директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо принять меры для ограничения рисков. Впрочем, есть и более оптимистичные оценки. К примеру, инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что к концу года унция золота буде стоить в районе двух тысяч долларов, а серебро достигнет отметки в 30 долларов.

На этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы, где выступит глава регулятора Джером Пауэлл. Тогда инвесторы смогут лучше проанализировать возможные риски, связанные с хранением драгметаллов. Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может дешеветь при росте стоимости американской валюты, поскольку тогда металл дорожает в других валютах, что приводит к снижению спроса и как следствие — цены. На прошлой неделе цена драгметалла уже опускалась из-за улучшения ситуации на рынке труда в США и укрепления американской валюты.

В мае 2021 года аналитики, наоборот, предсказывали повышение цен на золото. Вложения в драгоценный металл должны были стать выгодными на фоне растущей инфляции.