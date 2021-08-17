Сергей Дружко рассказал об исполнении шансона для дальнобойщиков в 2000-х

Телеведущий Сергей Дружко в 2000-е исполнял шансон для дальнобойщиков. Об этом он рассказал в третьей части спецпроекта «Ленты.ру» — «История русской поп-музыки 2000-2009».

«В 2000 году я просто понял, что эта страсть во мне сидит, и мне нужно ее как-то реализовывать. Иначе она меня пожрет. И принял решение, что я начинаю петь», — признался ведущий.

Дружко записал целый альбом, создание которого полностью оплатила автомобильная стоянка «Руслан», расположенная на Московском шоссе в поселке Шушары. Одна из песен на пластинке была рекламой этой стоянки: в треке Дружко перечисляет преимущества «Руслана», призывая слушателя «не проезжать мимо».

Тираж альбома, получившего название «Много разных дорог», составил десять тысяч экземпляров. Дружко даже дал сольный концерт в Московском государственном театре эстрады в 2001 году.

52-летний Сергей Дружко наиболее известен как телеведущий программы «Необъяснимо, но факт». В конце 2010-х он стал YouTube-блогером и вел интернет-шоу Druzhko Show. Артист также снимался в таких сериалах, как «Романовы», «Вызов», «Убойная сила» и «Тайны следствия». Помимо этого, он появился в музыкальных клипах групп «Сансара» и Cream Soda.

В третьей части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2002 году, секретах «Фабрики звезд», группе «Эдипов комплекс» и Аврааме Руссо, а также о самых громких хитах начала тысячелетия. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.

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