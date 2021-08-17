Полицейские нашли украденную лошадь в спальне у американца

Полицейские арестовали жителя округа Окони в штате Южная Каролина за то, что он похитил лошадь и попытался спрятать ее в спальне. Об этом сообщает сайт Unilad.

Соседи увидели Гарри Чейза Кобла Младшего (Garry Chase Coble Jr.), который проехал по улице на лошади и завел ее к себе в дом. Они заподозрили, что мужчина украл коня и сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов связались с отцом мужчины, который заявил, что его сына не должно быть дома в это время дня. Затем отец Кобла все же приехал и открыл полицейским дверь. На полу у входа в гостиную лежал лошадиный навоз.

Отец мужчины потребовал, чтобы его сын вышел из спальни, и, когда полицейские задержали американца, они увидели в его спальне живую лошадь.

Один из сотрудников правоохранительных органов написал в отчете: «В этот момент я увидел полноразмерного скакуна, который стоял посреди спальни».

Все это время лошадь по кличке Джубили стояла спокойно. По всей видимости, она не пострадала в результате произошедшего. Когда владелец животного приехал на место происшествия он заметил небольшую рану на лодыжке лошади. Он отметил, что стоимость лошади составляет около 6,5 тысячи долларов (477,6 тысячи рублей).

Коблу предъявили обвинение в краже домашнего скота. Ранее мужчину разыскивали по подозрению в совершении других преступлений, в том числе краж и проникновения на частную территорию.

Ранее сообщалось, что в баре в Бьютте штата Монтана нашли украденную из местного зоопарка карликовую козу. Местные власти и сотрудники приюта, куда животное было временно перевезено, нашли законных владельцев козы.

