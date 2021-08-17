Больницы США столкнулись с нехваткой оборудования

Резкое увеличение числа заболевших «дельта»-штаммом коронавируса в США вызвало нехватку оборудования и материалов, необходимых для борьбы с вирусом. Больницам не хватает многого: от мусорных баков до жизненно важного медицинского оборудования. Об этом сообщает Fox News.

По всей стране медучреждения, которые в настоящее время борются с очередным всплеском заболеваемости коронавирусом, вызванным распространением нового штамма, столкнулись с серьезной нехваткой оснащения. По словам главного стратега CME Corp. Синди Джухас, большинство заказов поступает из штатов, которые сильнее всего страдают от «дельта»-штамма. Речь о Флориде, Техасе, Южной Каролине, Северной Каролине, Миссисипи и Алабаме. Причем не хватает буквально всего: мусорных баков, аппаратов, контролирующих жизненно важные показатели пациента, и даже полюсов, которые удерживают капельницы.

CME — один из крупнейших дистрибьюторов медицинского оборудования в США, предлагающий свыше двух миллионов продуктов от более чем двух тысяч производителей. По словам Джухас, из-за распространения «дельта»-штамма все больше больниц и медцентров открывают новые временные помещения. «Потребность в медицинском оборудовании для работы медицинских учреждений приводит к задержкам и дефициту в цепочке поставок», — резюмирует Джухас. По ее словам, проблемы с транспортировкой товаров, нехваткой сырья и рабочей силы угрожают общему восстановлению страны. Тем не менее с учетом всех сложностей выполнение заказов ведется постоянно.

Спрос на медицинское оборудование закономерно увеличил его стоимость. Около 74 ведущих производителей, с которыми сотрудничает CME, повысили цены на продукцию в диапазоне от 3 до 20 процентов без учета расходов на транспортировку, стоимость которой удвоилась за последние полгода. По словам Синди Джухас, большинство производителей прогнозируют сохранение проблем с поставками вплоть до 2022 года.

По состоянию на 17 августа в США выявлено более 37,73 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составило более 638 тысяч (два процента). Выздоровели более 30 миллионов человек (98 процентов).