Россиян научили выбирать яблоки

Эксперты Роскачества назвали признаки, по которым следует выбирать яблоки в магазинах и на рынках. Основные моменты, на которые следует обратить внимание, перечислены в сообщении на сайте организации.

В первую очередь хорошее яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью. Не должно быть морщин и прочих признаков увядания.

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Необходимо обратить внимание на темные пятна и белый налет на поверхности, посторонний запах, несвежесть и странный привкус. Самый обычный дефект яблока — парша или черные пятна. Такой фрукт не опасен для человека сам по себе, но делает плоды уязвимыми для болезней. Из повреждений допускаются только механические повреждения при транспортировке.

В то же время в Роскачестве попросили не верить мифам об использовании ГМО при выращивании плодов, высоком содержании нитратов и радиации. Последние накапливаются только в почве, в плодах их нет или их количество минимально.

Генная модификация яблонь используется крайне редко, потому что для этого нет причины, а воск нужен только для того, чтобы сохранить их внешний вид и защитить от плесени и других проблем.

В исследовании организации участвовали яблоки, купленные в магазинах, на рынках и те, что были выращены на даче. Найти пестициды не удалось только в последних, а больше всего посторонних веществ во плодах из сетевых супермаркетов. Однако нигде их количество не превышало допустимых параметров.

Ранее Роскачество назвало лучший способ выбрать спелый арбуз без нитратов.