Россиянам назвали способ выбрать спелый арбуз без нитратов

При выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на его доставку с российских полей до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Способ выбрать спелый плод назвали специалисты Роскачества (сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Оптимальный вариант — покупать возле арбузных полей, ягоды там полностью дозревшие, отмечают эксперты. На корке не должно быть большого количества дефектов: рубцов и трещин. Через них микроорганизмы с арбуза легко достигают мякоти, где размножаются, а затем вызывают пищевые отравления у потребителей. По этой причине нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена. Также не стоит просить надрезать арбуз, советуют эксперты.

Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов отмечает, что нитраты повсеместно используются в сельском хозяйстве. Арбузы удобряют опасными веществами в период их созревания.

«К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов, поскольку он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим», — сказал Соколов. Он также добавил, что вероятность найти превышение по нитратам не в корке, а в мякоти — низкая.

Созревший арбуз имеет более матовую корочку, яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно — место, на котором он лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета, а звук от стука по плоду — гулкий, напоминающий вибрацию.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий отмечает, что в мировой практике ни разу не было зафиксировано случая отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или овощей. То, что обычно принимают за отравление нитратами, является диарей или кишечным расстройством, вызванным бактериями с плохо вымытой поверхности плода.