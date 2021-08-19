В США приготовились заработать миллиарды на страховании марихуаны

Страховые компании в США на фоне перспективы легализации марихуаны приготовились к увеличению продаж ее производителям, пишет Reuters. По оценкам Национальной ассоциации управления рисками при производстве каннабиса, страховщики в следующие пять лет намерены заработать более трех миллиардов долларов — в том случае, если индустрия будет работать на тех же условиях, что и любой другой бизнес.

Пока что страховые компании могут предлагать свои услуги только в штатах, где наркотик легален, но рынок должен стать больше в случае изменений на уровне федерального законодательства. В прошлом году легальные продажи марихуаны в США выросли на 45 процентов, сейчас объем сектора оценивается в 17,6 миллиарда долларов. Оборота в 41 миллиард отрасль должна достигнуть к 2026 году, считает исследовательская компания BDSA.

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При этом в прошлом году полисов было оформлено только на 250 миллионов долларов, небольшое количество организаций предлагали страхование собственности и ответственности. Однако компаниям-производителям нужно, чтобы страховка покрывала также урожай и защищала их от краж. Лимиты тоже должны быть выше, полагают представители отрасли и эксперты, опрошенные Reuters.

Каннабис становится легальным все в большем количестве американских штатов, и законодатели в США сталкиваются с растущим давлением и призывами последовать их примеру. В апреле палата представителей приняла законопроект, который позволит банкам оказывать услуги компаниям, выращивающим марихуану, в тех штатах, где это легально. По мнению экспертов, некоторой формы легализации каннабиса на федеральном уровне можно ожидать в 2022 году.