Принц Гарри раскроет правду о своем настоящем отце и любовнике принцессы Дианы

В своих мемуарах принц Гарри впервые прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был любовник принцессы Дианы. Об этом пишет журнал Radar Online со ссылкой на собственный источник в издательском бизнесе.

По словам собеседника журнала, в прошлом Гарри никогда не касался слухов об отцовстве, но теперь он раскроет правду. «Даже принцу не дадут аванс величиной 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»), если тот не готов рассказать обо всем», — утверждает он.

Было опасение, что Гарри и Меган бесплатно выдали Опре все самые сочные сплетни о королевской семье. Но теперь поговаривают о том, что интервью Опре было лишь верхушкой айсберга. Гарри раскроет всю правду. Когда его книгу напечатают, у Виндзоров не останется ни одного секрета источник Radar Online

По некоторым данным, настоящим отцом принца Гарри был не принц Чарльз, а любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт, с которым она познакомилась во время уроков верховой езды. Сам Хьюитт опровергал слухи, поскольку роман, с его слов, начался уже после рождения Гарри.

Ранее сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил крупный аванс. Королевский биограф Анджела Левин утверждала, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы.