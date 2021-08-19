Капитальные затраты EN+ Group выросли на 40 процентов

Капитальные затраты EN+ Group в первом полугодии 2021 года выросли на 40 процентов

Капитальные затраты EN+ Group в первом полугодии 2021 года составили 693 миллиона долларов (рост на 40,9 процента в годовом выражении). Об этом говорится в сообщении компании.

Капитальные затраты энергетического сегмента составили 139 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года против 101 миллиона долларов в первом полугодии 2020 года.

Капитальные затраты металлургического сегмента составили 554 миллиона долларов в первом полугодии 2021 года против 401 миллиона долларов в первом полугодии 2020 года.

«Русал» увеличил прогноз капитальных затрат по 2021 году до 1,1-1,3 миллиарда долларов, что может негативно сказаться на финансовых результатах группы во втором полугодии 2021 года в связи с введением экспортных пошлин на металлургическую продукцию. Кроме инвестирования в Тайшетский завод, достройку которого придется продолжать и во втором квартале, также заявлена программа модернизации алюминиевых заводов с оцененным бюджетом в 4,9 миллиарда долларов. Ранее энергетический сегмент сообщал, что хочет участвовать в строительстве Тельмамской ГЭС на БАМ. Также компания упоминала о проектах по производству водорода, разрабатывает стратегию по декарбонизации, сумма инвестиций в эти проекты пока не названа.

Капитальные затраты энергетического сегмента на поддержание основных фондов составили 47 процентов от общих капитальных затрат энергетического сегмента. Рост во многом обусловлен частичным переносом работ с прошлого года и началом реализации программы по модернизации ТЭЦ. Энергетический сегмент группы продолжил инвестирование в техническое присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения, повышение эффективности ТЭЦ, реализацию программы «Новая энергия».

В марте 2021 года группа запустила подстанцию «Озерная», которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод гидроэлектроэнергией. В рамках реализации программы «Новая Энергия» начались работы по замене очередного гидроагрегата на Иркутской ГЭС. На данный момент старый гидроагрегат разобран, ведутся работы по установке нового. В первом полугодии 2021 года на Братскую ГЭС было доставлено новое рабочее колесо, ведутся монтажные работы.

Капитальные затраты металлургического сегмента составили 554 миллиона долларов (рост на 38,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), при этом капитальные затраты на поддержание основных фондов составили 67 процентов от общей суммы.

