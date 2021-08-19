Нефтехимики зафиксировали сырьевой дисбаланс на российском рынке.

Российские компании из отрасли нефтегазохимии начали испытывать дефицит широкой фракции углеводородов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на фоне сокращения поставок «Уренгойского ЗПКТ» в результате аварии 5 августа. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заявление аналитика RUPEC Александр Собко.

Об этом, по его словам, свидетельствуют решения участников отрасли о снятии крупных объемов товара с экспорта и направлении его на внутренний рынок. В то же время, стоит отметить, что после аварии на производстве «Газпрома» в Уренгое цена на СУГ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновляла исторические максимумы — она достигала 55,6 тысячи рублей за тонну.

В разговоре с «Лентой.ру» один из участников рынка нефтегазохимии рассказал, что крупнейшие игроки по-прежнему испытывают проблемы и прибегают к другим различным мерам для беспрерывной работы собственных производств. Так, например, «Сибур Холдинг» недополучил 57,5 тысячи тонн ШФЛУ в августе, а предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (группа ТАИФ) — 37,5 тысячи тонн технического бутана.

Ранее, как писал «Коммерсантъ», Анна Лишневецкая из «Петромаркета» оценивала в 12 процентов падение поставок сырья на «Запсибнефтехим» — крупнейшее производство в России, принадлежащее «Сибуру». Кроме того, ситуация с нехваткой сырья отразится и на длинных цепочках поставок. По словам Собко, компания уже полностью остановила экспорт СУГ в августе.

В то же время, по оценкам экспертов, общий спад объемов производства сжиженного углеводородного газа составит примерно 15 процентов, сообщал «Коммерсантъ». В частности, по словам Собко, сокращение предложения СУГ на отечественном рынке составило уже 200 тысяч тонн.

Особенно критично это становится на фоне сезонно высокого спроса на продукт со стороны коммунально-бытовых предприятий и сегмента автомобильного газового топлива.

В «Сибуре» «Ленте.ру» рассказали, что для предотвращения разгрузки нефтехимических производств и выполнения взятых ранее обязательств по поставкам на российский рынок компания перераспределила суммарно более 26 тысяч тонн СУГ с начала августа. Для сохранения стабильных поставок «Сибуру» также пришлось дополнительно закупать сырье у ПАО «Новатэк» и внепланово заключить контракт на поставку ШФЛУ с Астраханского ГПЗ.

Кроме компаний, проблемами на рынке СУГ озабочены и государственные ведомства. Так, к примеру, 17 августа Минэкономразвития Северной Осетии сообщило о росте цен в 20 процентов и спрогнозировало восстановление рынка лишь в течение нескольких месяцев.

При этом опрошенные «Лентой.ру» эксперты отмечают, что авария на заводе в Уренгое привела не только к повышению цен на СУГ и на топливо на заправках. Предприятия из нефтегазохимии испытывают дефицит сырья при производстве материалов для ЖКХ, медицины и других отраслей.