Знаменитый мотогонщик женился на сводной сестре

Знаменитый португальский мотогонщик Мигел Оливейра, в июле женившийся на сводной сестре, объявил, что супруга ждет ребенка. Об этом сообщает News.com.au.

Жена мотогонщика, 24-летняя Андрея Пимента — дочь второй жены его отца. Оливейра познакомился с ней, когда ему было 13 лет, а ей — 11. Долгое время они скрывали отношения и объявили о них лишь в 2019 году.

До любви у нас была большая дружба. Мы вместе выросли и в какой-то момент поняли, что наши отношения — не просто дружба, а очень сильная любовь Мигел Оливейра мотогонщик

В 2015 году Оливейра стал первым португальским мотогонщиком, который выиграл гонку серии Гран-При. В том же году он получил титул вице-чемпиона на чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP в классе Moto3.

В 2019 году сообщалось, что в США осудили 40-летнего мужчину, который женился на 21-летней дочери. По словам девушки, поводом для инцеста был спор с сестрой о том, кому из них удастся соблазнить отца быстрее.

