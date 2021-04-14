Соблазненный дочерью отец попал в тюрьму за инцест

В австралийском штате Квинсленд 20-летняя девушка соблазнила 47-летнего отца. В результате оба попали в тюрьму за инцест, сообщает издание Daily Mail.

В 2019 году отец и дочь, не видевшиеся 15 лет, возобновили отношения и стали общаться в Facebook. Вскоре их переписка приобрела сексуальный характер. По словам прокурора, остается неясным, по чьей инициативе это произошло, однако нет никаких признаков того, что мужчина пытался манипулировать девушкой.

В итоге австралиец и его дочь решили встретиться. Он заехал за ней в город Ипсвич и отвез в город Голд-Кост, где они сняли номер в отеле. За время встречи пара дважды занималась сексом, который, по заключению судьи, был ненасильственным и добровольным, а его инициатором в определенной степени была сама девушка.

После расставания дочь планировала вновь встретиться с отцом. Также она отправила скриншоты их переписки его сестре.

В понедельник, 12 апреля, мужчину приговорили к годичному тюремному заключению. Дочь к тому времени уже была за решеткой: в 2020 году ее посадили на три года за инцест и другие сексуальные преступления.

В 2019 году сообщалось, что в США осудили 40-летнего мужчину, который женился на 21-летней дочери. По словам девушки, поводом для инцеста был спор с сестрой о том, кому из них удастся соблазнить отца быстрее.