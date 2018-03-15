Из жизни
 
Последние новости
Путин раскрыл планы захвативших «Норд-Ост» убить заложников у Кремля
Московские сугробы вырастут до полуметра  
Главу Минэнерго США ошеломили поставки российского газа
Блогер угодила в тюрьму за убийство парня ради славы на YouTube
Норвежская нефтяная госкомпания уберет нефть из названия
Выпавшее из самолета золото оказалось не золотом
Россия вышлет британских дипломатов

Американка женилась на дочери и сыне и угодила за решетку

Перейти в «Мою Ленту»

Жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. Об этом сообщает New York Post.

46-летняя Патрисия Спэнн (Patricia Spann) и ее 26-летняя дочь Мисти Спэнн (Misty Spann) заключили однополый брак в марте 2016 года, сразу после того, как подобные союзы были легализованы в штате Оклахома. Перед этим Мисти сменила фамилию на Клейтон (Clayton).

Как только о смене фамилии стало известно одному из правительственных работников, делом заинтересовалась полиция. Брак был аннулирован в октябре 2017 года. Суд признал связь матери и дочери инцестом.

Издание отмечает, что Патрисия Спэнн лишилась родительских прав много лет назад: органы опеки изъяли у нее дочь и двоих сыновей. В ходе расследования стало известно, что женщина также заключала брак со своим сыном в 2010 году, но союз был расторгнут в 2010 году по инициативе последнего. В отношении этого эпизода никаких обвинений в адрес американки не последовало.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mom who once married son pleads guilty to incest with daughter
Американка порвала с калькулятором и захотела выйти замуж за тетрис
Американка после развода с сыном женилась на дочери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0114 марта

Каши переел

Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
10:41Сегодня

На австралийский пляж вынесло корову и быка

01:03Сегодня

В мусоре нашли драгоценности на миллионы рублей

00:10Сегодня

Американец попытался убить таракана и попал в тюрьму

Из жизни00:04 2 марта

Идеальное преступление

Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
06:04Сегодня

Толстая кошка придумала способ радовать хозяйку и прославилась

20:2214 марта

В квартире бывшего сотрудника зоопарка нашли кобру и еще 16 опасных рептилий

16:4514 марта

Рыбак Владыка за хвост вытащил оленя из ледяной воды

Из жизни00:0412 марта

«Зимой ветер выдувает из тебя душу»

История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
21:0514 марта

Увязшего слоненка вытащили из трясины экскаватором

17:3514 марта

Злые павлины обратили в бегство похитителя своего сородича

14:2814 марта

Убегавший от спасателей енот повторил трюк из «Миссия невыполнима»

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»
В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
Путин порассуждал о соседстве трона и эшафота
Обвиненные в изнасиловании детей педагоги прошли полиграф и вернулись к работе
Российский уголовник взял канистру с горючим и отомстил полицейскому
Путин рассказал о боевых 1990-х и сне с оружием
Все материалы
Мир
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Великобритания рассказала о доказательствах причастности России к делу Скрипаля
Россия рассказала об ответе Великобритании на свои дипломатические ноты
Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Россия предсказала последствия высылки своих дипломатов из Британии
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Надежду Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Украинцев перестали пускать в Крым
Савченко вернулась на Украину
Поляки сдали полиции прокричавшего «Слава Украине!» чиновника
Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Главу Минэнерго США ошеломили поставки российского газа
Норвежская нефтяная госкомпания уберет нефть из названия
ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка
Из российских гостиниц изгонят кальяны
Крупнейший страховщик Европы предрек коллапс биткоина
Дуров запретил фигурантам санкционных списков инвестировать в Telegram
Все материалы
Силовые структуры
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Владислав РезникСхватка за репутацию
Депутат Госдумы Владислав Резник борется за свое доброе имя с испанской Фемидой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Расчленитель оставил свой номер телефона на пакете с головой жертвы
Неопытные угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора
Источник рассказал о взломах iPhone силовиками
Под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
«Роскосмос» отсоединится от США
«Роскосмос» проигнорировал решение США по провальному пуску
Украина жестко раскритиковала российский «Сармат»
Названа новая опасность ожирения
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Чемпион мира по бегу Шубенков счел дела в российском спорте плачевными
Неймара раскритиковали за фото в инвалидном кресле в память о Хокинге
Ковальчук выставил на продажу олимпийский BMW
Украинский премьер поблагодарил спортсменов за бойкот соревнований в России
ФИФА запаниковала после призывов к бойкоту чемпионата мира в России
Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
Все материалы
Культура
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Один в поле
Брошенная Россия на снимках лучших фотографов
Переодевшийся в женщину Костюшкин пожаловался на угрозы
Поцелуй Кэти Перри с 19-летним музыкантом сочли сексуальным домогательством
Нед Старк из «Игры престолов» раскрыл еще одну тайну сериала
Mr. Freeman полетал на дирижабле-пенисе в честь Хокинга
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Журналистка взбесилась из-за обилия рекламы критических дней в розовых тонах
Tele2 воодушевился фильмом и разместил три билборда на границе с Домодедово
Сотрудников магазина обматерили за новогоднюю рекламу в марте
YouTube озаботился психикой своих модераторов
Все материалы
Ценности
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Versace отказался от использования натурального меха
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Шенгенские визы подорожают
Облако-монстр нависло над побережьем в США
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
В мусоре нашли драгоценности на миллионы рублей
Толстая кошка придумала способ радовать хозяйку и прославилась
В квартире бывшего сотрудника зоопарка нашли кобру и еще 16 опасных рептилий
Увязшего слоненка вытащили из трясины экскаватором
Все материалы
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
Блогер доехал на разряженной Tesla Model 3 до зарядной станции
Показан интерьер самого роскошного седана Kia
Беспилотник провез по обычным дорогам спящего человека и ребенка
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы