Российский судья заснул на заседании и попал на видео

Заснувший во время заседания судья в Ногинске попал на видео

Заснувшего во время заседания судью Ногинского городского суда в Московской области сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал РЕН ТВ.

На размещенных кадрах видно, как российский судья спит, положив голову на стол.

«Судья из Ногинского городского суда проспал весь процесс. Однако, это не помешало 52-летнему мужчине вынести решение по гражданскому делу. В конце заседания судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения», — говорится в публикации.

Уточняется, что сумма иска составляла более миллиарда рублей. Рассматривалось дело о рейдерском захвате — мошенники силой принуждали потерпевших подписывать договоры о займе на своих условиях.

Ранее сообщалось, что пилот пассажирского самолета заснул во время полета и пролетел аэропорт назначения. Инцидент произошел из-за усталости командира воздушного судна и недостатка кислорода на борту.